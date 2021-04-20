'Kayıp atlar' iddiası sonrası MHP, Dörtyol belediye başkanının istifasını işleme koydu (2) - Yeniden

BAŞKAN KESKİN: PARTİME ZARAR GELMESİN DİYE İSTİFA ETTİMİstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen atların kaybolduğu iddialarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın istifasının işleme konulduğu ve belediye başkanları listesinden de...

BAŞKAN KESKİN: PARTİME ZARAR GELMESİN DİYE İSTİFA ETTİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen atların kaybolduğu iddialarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın istifasının işleme konulduğu ve belediye başkanları listesinden de düşürüldüğünü açıkladığı Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Partisine zarar gelmemesi için istifa ettiğini anlatan Keskin, "Getirdiğimiz atlardan dolayı sosyal medyada veya diğer medyalarda şahsıma yapılan hakaretleri es geçiyoruz. Ancak tam 50 yıldır şerefle, şanla taşıdığım uğruna can verdiğim Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan saldırıyı bir nebze hazmedemedik. Bunun için de yıllarını vermiş, lise çağından bu yana bunun mücadelesini vermiş bir insan olarak, 'daha çok partimize zarar gelmesin' diye, içimiz kan ağlayarak, belki daha kötü şeyler başımıza gelse bu kadar ağrıma gitmeyerek Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettim. Tabii ki devletin bu husustaki araştırması soruşturması devam ediyor. Onlar sonuçlanana kadar da bir daha yorum yapmayacağız. Mevlam ne eylerse güzel eyler" dedi.

Ufuk AKTUĞ-Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR