'Kayıp atlar' iddiası sonrası MHP, Dörtyol belediye başkanının istifasını işleme koydu (2) - Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Kayıp atlar' iddiası sonrası MHP, Dörtyol belediye başkanının istifasını işleme koydu (2) - Yeniden

'Kayıp atlar' iddiası sonrası MHP, Dörtyol belediye başkanının istifasını işleme koydu (2) - Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR - Haberler | Güncel

BAŞKAN KESKİN: PARTİME ZARAR GELMESİN DİYE İSTİFA ETTİMİstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen atların kaybolduğu iddialarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın istifasının işleme konulduğu ve belediye başkanları listesinden de...

BAŞKAN KESKİN: PARTİME ZARAR GELMESİN DİYE İSTİFA ETTİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen atların kaybolduğu iddialarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın istifasının işleme konulduğu ve belediye başkanları listesinden de düşürüldüğünü açıkladığı Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Partisine zarar gelmemesi için istifa ettiğini anlatan Keskin, "Getirdiğimiz atlardan dolayı sosyal medyada veya diğer medyalarda şahsıma yapılan hakaretleri es geçiyoruz. Ancak tam 50 yıldır şerefle, şanla taşıdığım uğruna can verdiğim Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan saldırıyı bir nebze hazmedemedik. Bunun için de yıllarını vermiş, lise çağından bu yana bunun mücadelesini vermiş bir insan olarak, 'daha çok partimize zarar gelmesin' diye, içimiz kan ağlayarak, belki daha kötü şeyler başımıza gelse bu kadar ağrıma gitmeyerek Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettim. Tabii ki devletin bu husustaki araştırması soruşturması devam ediyor. Onlar sonuçlanana kadar da bir daha yorum yapmayacağız. Mevlam ne eylerse güzel eyler" dedi.

Ufuk AKTUĞ-Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR

Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti
Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti
Adalar'dan Hatay'a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiasına çifte soruşturma
Adalar'dan Hatay'a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiasına çifte soruşturma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Antony Blinken Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Mehtap Ar Cansu Dere Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Kayıp atlar' iddiası sonrası MHP, Dörtyol belediye başkanının istifasını işleme koydu (2) - Yeniden
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:24:36. #1.15#

title