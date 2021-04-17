17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

Antalya'da tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan hemşirenin, ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Abisinin cansız bedenini ağaca asılı halde gören kardeşi sinir krizi geçirdi.

Lara bölgesindeki sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından sevgilisine veda mesajı atan Uğur, cep telefonunu kapatıp, ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

ARAMA ALANI DARALTILDI

Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

CANSIZ BEDENİ YAKINLARI BULDU

17 gündür kayıp Ahmet Uğur'un bulunması için Güver uçurumu bölgesinde arama yapan yakınları, bugün ağaca asılı cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ormanlık alana gelen kardeşi Kerim Uğur, acı haberle sinir krizi geçirdi. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ahmet Uğur'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI