Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu
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Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu

Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kayıp olarak aranan 43 yaşındaki şahsın cansız bedeni gölette bulundu.

Bursa'da kayıp olarak aranan 43 yaşındaki şahsın cansız bedeni gölette bulundu.

Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan İlhan Gücüner (43) için yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, Gücüner'in gidebileceği yerlerde ailesiyle birlikte arama çalışması başlattı. Gücüner'in en son aracıyla kırsal Yarış Mahallesi'nde görüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kullandığı aracı ile fırsat buldukça arazi sürüşlerine katılan Gücüner'in gidebileceği yerler araştırılmaya başlandı. AFAD ve sağlık ekiplerinin de katıldığı aramada Yarış Göleti kıyısındaki bazı ağaçların devrildiği ve yolda lastik izleri olduğu saptandı. Gölette arama yapan dalgıç polisler, Gücüner'in aracını kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta buldu. Aracının içerisinde hayatını kaybettiği belirlenen Gücüner'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu
Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu
Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu
Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu
Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu
Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu
Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu
Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu
Kayıp adamın cansız bedeni gölette bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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