Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu
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Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyrantepe Korusu'nda 40 yaşındaki bir adam sabah saatlerinde ağaca asılmış halde ölü bulundu. Polisin yaptığı çalışma sonucunda adamın psikolojik sorunları olduğu ve ilaçlarını kullanmadığı, ailesinin ise emniyete kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz cuma günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Korusu'nda edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, koruda bir şahsın ağaca asılmış halde hareketsiz durduğunu gördü. Korkunç manzarayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsı ipten alarak yere indirdi.

KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞLAR

Sağlık ekiplerinin adamın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek üzere çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 hafta içerisinde başvurulan kayıp ihbarlarına bakan polis ekipleri, şahsın 40 yaşındaki Onur Atabey, olduğunu tespit etti. Durumu ailesine haber veren polis ekipleri, ölen şahsı kardeşi Dursun Atabey'e teşhis ettirdi.

İLAÇLARINI KULLANMAMIŞ

Şahsın aynı kişi olduğunun teyit edilmesi üzerine çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, Onur Atabey'in psikolojik sorunları olduğunu, 1 haftadır ilaçlarını kullanmadığını ve ailesinin dün kendisi hakkında Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğinde kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni, ceset torbasına konularak cenaze aracıyla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu
Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
UĞUR SEZGİN: parası cok harcayacak yer bulamadı o yüzden şimdi işsizlikten ekonomik sıkıntıdan dersek olmaz
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