Kayıp 5 yaşındaki otizmli İbrahim'i, 400 kişilik ekip arıyor
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İbrahim Ay, Güncel, Haber

Kayıp 5 yaşındaki otizmli İbrahim'i, 400 kişilik ekip arıyor

SİNOP'ta, pazartesi günü evlerinin penceresinden kaçarak kaybolan, ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay'ın (5) bulunması için arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor.

23.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:15
Kayıp 5 yaşındaki otizmli İbrahim'i, 400 kişilik ekip arıyor

SİNOP'ta, pazartesi günü evlerinin penceresinden kaçarak kaybolan, ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay'ın (5) bulunması için arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor. Yaklaşık 400 kişilik ekip, köydeki ormanlık alanda küçük çocuğu arıyor. 

Merkeze bağlı Eymir köyünde pazartesi günü saat 11.00 sıralarında evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden İbrahim Ay kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine, jandarma, polis, asker, AFAD ve avcı ile Off Road ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişi, mahallede arama çalışması başlattı. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen İbrahim Ay, her yerde aranıyor. Ekipler, evin çevresi ve sisle kaplı ormanlık alanlarda aramalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.  

'BU ÇOK ACI BİR DURUM'Oğlundan gelecek haberi bekleyen Recep Ay, "Eşim pazartesi sabahı kahvaltı yaparken diğer çocuklar odada oynuyorlarmış. Eşim hemen sağa sola bakmış, ama görememiş. Komşunun çocuğu ise yukarı doğru gittiğini söylemiş. Çocuklara sordum, doğru dediler. Her zaman kaçardı, ama biz peşinde olduğumuz için nereye gideceğini tahmin ediyorduk. Evin önlerinde oynuyordu. Ertesi gün nasıl kaçtığını, nasıl olduğunu bir türlü anlamadık. Hep kapının önünde oynardı. Arada bir sağa sola kaçıyordu. Ama buluyorduk. Ama çocuğumuz otizm hastası. Bu çok acı bir durum. Açlık hissi bile hiç aklıma gelmiyor. Çocuğumu gören duyan varsa bana bir telefon açmaları yeterli" dedi.

Anne Şükran Ay ise, "Evde yemek yiyecektim. Kahvaltı hazırlıyordum. Çocuklarım odada oturuyordu. Dört çocuğum var. İkizlerimin ikisi odada oyun oynuyordu. Biz de yemek yiyorduk. Arada bir bakıyordum. Sonra tekrar bakmak için büyük kızım Büşra'yı gönderdim. İbrahim'in olmadığını söyledi. Sonra her yeri aradım. Komşulara haber verdim. Komşular da geldi aramaya başladık. 10 dakika da çocuk kayboldu. Çocuğum otizm hastası. Devamlı kaçıp kayboluyordu ama buluyorduk" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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