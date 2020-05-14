Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödedi, "Kapkaça uğradım" dedi
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Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödedi, "Kapkaça uğradım" dedi

Adana'da kayınvalidesine gönderilen bin 400 lirayı çeken ve 155'i arayıp kapkaça uğradığını söyleyen gelinin yalanını polis ortaya çıkardı. Ekipler, genç kadının kayınvalidesine ait olan bin 400 lirayla kendi borcunu ödediğini tespit etti.

Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödedi, 'Kapkaça uğradım' dedi
14.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:31

Adana'da kayınvalidesine gönderilen bin 400 lirayı çekip borcunu ödedikten sonra 155'i arayıp kapkaça uğradığını söyleyen gelinin yalanını polis ortaya çıkardı.

KAYINVALİDESİNE AİT PARAYLA KENDİ BORCUNU ÖDEDİ

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zahide G.'ye oğlu yurtdışından PTT'ye bin 400 lira para yatırdı. Zahide G. yaşlı olduğu için parayı gelini Kerime G.'nin çekmesini istedi. Kerime G. ise çocuğuyla birlikte PTT'ye gidip bin 400 lirayı çekti. Ancak parayı kayınvalidesine götürmek yerine internet üzerinden borcu olduğu birine yatırdı.

POLİSİ ARADI, "KAPKAÇA UĞRADIM" DEDİ

Bu durumu kayınvalidesine söyleyemeyen kadın olaydan bir saat sonra 155 polis imdat hattını arayarak kapkaça uğradığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polisler Kerime G.'yi dinledi. G., polislere parayı çektikten sonra kanal kenarından giderken çocuğunun düşme tehlikesi atlattığını o arada kendisi çocuğunu tutmaya çalışırken motosikletle gelen şahısların elindeki parayı alıp gittiğini söyledi.

'SUÇ UYDURMAKTAN' İŞLEM YAPILDI

Polis olayın ne zaman olduğunu söyleyince genç kadın "bir saat önce" dedi. Genç kadın motosikletin plakasını, rengini ve zanlıların kıyafetlerini de söyleyemeyince polis durumdan şüphelendi. Polis sorguyu bir süre daha sürdürünce genç kadın, parayı borçlu olduğu kişinin hesabına yatırdığını söylemek zorunda kaldı. Polis, genç kadına suç uydurmaktan işlem yaptı.

Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödedi, 'Kapkaça uğradım' dedi

Kaynak: İHA

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