Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış İstanbul Esenyurt'ta iftar öncesinde bulunan iki cesedin sırrı çözüldü. İran uyruklu bir damat, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını itiraf ederek polise teslim oldu.

Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğünü itiraf etti. Cani damat, cinayetleri 3 ay önce işlediğini ve cesetleri buzdolabında sakladığını belirtti. CESETLERİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAMIŞ İran uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Khodarahmi (35) bugün İran Konsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi. CANİ DAMAT GÖZALTINA ALINDI Bunu üzerine gözaltına alınan Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunda kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürüp cesetlerini derin dondurucuda sakladığını söyleyerek, evin adresini verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemeler yaptı. İncelemelerde, Khodarahmi'nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra, poşetleyerek derin dondurucuda sakladığı ortaya çıkarıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor. Kaynak: AA