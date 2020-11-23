Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat, ormanda kulübede saklanmış
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Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat, ormanda kulübede saklanmış

23.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:15

ÇORUM'da kayınvalidesi Gülizar Özçiftçiyi (64) ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi (32) öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu yaralayan Gencel Kıltepe'nin (37), olay sonrası kaçtığı ormanlık alanda bir kulübede saklandığı ortaya çıktı.

ÇORUM'da kayınvalidesi Gülizar Özçiftçiyi (64) ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi (32) öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu yaralayan Gencel Kıltepe'nin (37), olay sonrası kaçtığı ormanlık alanda bir kulübede saklandığı ortaya çıktı.

Çarşamba akşamı Gencel Kıltepe, Bahçelievler Mahallesi Bahar 1'inci Cadde'de oturan eşinin kardeşi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapı önünde bekleyen Kıltepe, otomobilden inen kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gencel Kıltepe, bu kez kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal Kıltepe, burada da kapıyı açan kayınvalidesini tüfekle vurdu. Yaralanan Özçiftçi de hastaneye kaldırıldı. Serkan Özçiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Özçiftçi'nin annesi Gülizar Özçiftçi de tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

KULÜBEDE SAKLANDI, AKRABASINDA YAKALANDIOlayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Gencel Kıltepe'yi, Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakaladı. Yapılan araştırmada, Gencel Kıltepe'nin ormanlık alanda izini kaybettirip, bir süre kulübede saklandığı, köydeki akrabasının yanına gidince de yakalandığı ortaya çıktı.KAÇIŞINI ANLATTIPolisteki ifadesinde olaydan 7 ay önce eşinin başka bir erkekle arkadaşlık ettiğini öğrendiğini öne süren Gencel Kıltepe, "Olayı gerçekleştirdikten sonra bir araçla kent merkezinden uzaklaştım. Ormanlık alana gidip burada bir kulübede saklandım. 7 ay önce eşimin başka bir erkek şahısla arkadaşlık ettiğini öğrendim, evi terk etmiştim. Bir süre beni yakınlarım arasa da telefonlara bakmadım. Eşimin abisi Serkan ve annesi Gülizar, eşimi benden ayırdı. Eşimi ve çocuğunu bana göstermediler. Sonra da bu olaylar yaşandı" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gencel Kıltepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat, ormanda kulübede saklanmış
Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat, ormanda kulübede saklanmış
Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat, ormanda kulübede saklanmış
Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat, ormanda kulübede saklanmış
Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat, ormanda kulübede saklanmış
Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat, ormanda kulübede saklanmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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