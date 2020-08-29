Damadını sokak ortasında vuran kayınpeder, kayıplara karıştı Bursa'da kayınpederi tarafından silahla vurulan damat yaralandı. Silah sesleri sonrasında bölgeye ekipler sevk edilirken, damadını vuran kayınpeder ise olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulan ve damadı olduğu öğrenilen şahıs yaralandı. Damadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kayınpeder ise kayıplara karıştı.

TARTIŞTIKTAN SONRA VURDU

Koğukçınar Mahallesi 1. Çınar Caddesi'nde, Alihan K. ile damadı Timuçin Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alihan K, yanında bulunan tabancayla Timuçin Ç'ye ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Timuçin Ç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Alihan K'nin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA