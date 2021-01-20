Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat: Eşimi rehin almadım, asıl mağdur benim

Antalya'da eşinin kendisini rehin alarak şiddet uygulandığını iddia eden kadın, ailesinden yardım istemişti. Koşarak eve gelen baba, binanın önünde damadının bıçaklı saldırısına uğramış, kendini korumak isterken damadını yaralamıştı. Kayınpeder tutuklanırken damat "Asıl mağdur olan benim, eşime bir şey yapmadım, bıçak da kayınpederimin" dedi.

İlginç olay, 14 Ocak günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Çakoğlu (30) ile eşi Duygu Çakoğlu (30) arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, bıçağı alan Erdem Çakoğlu, eşi Duygu Çakoğlu'nu darbetti.

AİLESİNE MESAJ ATTI

Eşinin kendisini öldürmesinden korkan Duygu Çakoğlu, fırsatını bulup annesine mesaj attı ve eşinin kendini rehin aldığını yazdı. Bunun üzerine evden çıkan Mesut Köseoğlu, kızının evinin bulunduğu sokağa geldi. Mesut Köseoğlu, binaya girmeye hazırlanırken damadı Erdem Çakoğlu ile karşılaştı.

İKİSİ DE YARALANDI

Burada çıkan kavgada, Mesut Köseoğlu bıçakla bacağından, Erdem Çakoğlu ise boynundan ve başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Erdem Çakoğlu'nun başında bekleyen Mesut Köseoğlu, polise haber verdi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürülen Erdem Çakoğlu, tedavinin ardından taburcu edildi.

"KIZIMI ÖLDÜREBİLİRDİ"

İfadesinde damadı Erdem Çakoğlu'nun kızına sürekli şiddet uyguladığını söyleyen Mesut Köseoğlu, "Kızım Duygu'yu rehin almıştı. Şiddet uyguluyordu. Gitmeseydim kızımı öldürebilirdi. Benim geldiğimi görünce aşağıya indi. Bu kez bana saldırdı. Ben de kendimi korumak isterken elinden bıçağı alıp, onu yaraladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut Köseoğlu tutuklandı.

"DAĞITTIĞIN MUTFAĞA BAK"

Polis merkezinde ifade veren Erdem Çakoğlu, eşinin babası Mesut Köseoğlu'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Olay günü yaşananları anlatan Erdem Çakoğlu, olayın asıl mağdurunun kendisini olduğunu, ölümden döndüğünü iddia etti. Olay günü işten geldiğini, eşiyle birlikte yemek için bir şeyler hazırladığını aktaran Erdem Çakoğlu iddialarını şöyle sürdürdü:

"Masaya oturduktan sonra gece gördüğüm bir rüyayı kendisine anlattım. Aramızda bu yüzden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce masayı sandalyeye fırlatıp, banyoya gitti. Ben de arkasından gittim. Aynada kendisine bakıyordu. Ben de yakasına yapışarak, kendisine değil, dağıttığı mutfağa bakmasını söyledim. Bu sırada tırnaklarım, göğüs bölgesini çizmiş. Çok sinirlendiğim için ağlıyordum. Geldi ve gözümden öptü. Ben de tartışma sona erdiği için işe gitmek için aşağıya indim. Babasına mesaj atmış. Aşağıda beni küfrederek, karşıladı. Arabasından aldığı bıçak ile önce ayaklarıma, daha sonra başıma vurdu. Bıçağı elimle tutmak istedim, elimi kesti. İddia ettiği gibi bıçak benim değil. Ben eşime zarar verecek bir insan değilim" diye konuştu.

Her ailede olduğu gibi zaman zaman tartıştıklarını söyleyen Erdem Çakoğlu, en çok da eşini rehin aldığının iddia edilmesinin kendini üzdüğünü ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI