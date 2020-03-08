Kayın pederini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı
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Çerkezköy, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Kayın pederini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

08.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:39
Kayın pederini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda kayınpederi Yaşar Baş'ı öldüren Durmuş Ulaş Ç'nin Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Durmuş Ulaş Ç. ile kayınpederi Yaşar Baş (60) arasında Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, zanlı kayınpederini silahla vurarak öldürmüştü.

Şüpheli jandarma ekiplerince kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kayın pederini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Kayın pederini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı

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