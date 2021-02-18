Kayıhan Osmanoğlu kimdir? Kayıhan Osmanoğlu yaşı kaç, mesleği nedir? Kayıhan Osmanoğlu hayatı ve biyografisi!

2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu., sosyal medyada günde oldu ve hakkında araştırımalar yapıldı. Kayıhan Osmanoğlu kimdir? Kayıhan Osmanoğlu yaşı kaç, mesleği nedir? İşte, Kayıhan Osmanoğlu hayatı ve biyografisi!

KAYIHAN OSMANOĞLU KİMDİR?

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı devletinin 34. Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid'in 3. kuşak torunu olan Dahi Hanedan Ailesinin Harun Abdülkerim Osmanoğlu'nun oğlu ve Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunudur.

50 yıl sonra 1974 yılında ilk kez bir Osmanlı torunu Türkiye'ye geri dönmüştür.Kayıhan Osmanoğlu'nun babası Harun Abdülkerim Osmanoğlu'dur.Kayıhan Osmanoğlu Türkiye'de doğan ilk Osmanlı torunudur. Fatih semtinde 2 Ağustos 1979 tarihinde doğmuştur. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Türkiye gazetesinde 10 yıl gazetecilik yapmış, 3 yıl da TGRT'de çalışmıştır..