Kayganlaşan otoyolda feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

BURSA Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çağdaş Çelik idaresindeki 03 HK 335 plakalı otomobil Bursa'dan İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Sezer Dönmez idaresindeki 41 YR 225 plakalı üzerinde kule vinç taşıyan bir tıra arkadan çarptı.

Ortalık savaş alanına döndü

tıra çarpması ile kontrolden çıkan otomobil bariyerlere de çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Çağdaş Çelik ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Kürşad Durukan (33), Bahadır Bakay ve Kadir Keskin yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Ömer Kürşad Durukan kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan Ömer Kürşad Durukan Orhangazi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise hastanede kontrol altına alındı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.