Kaybolan sürüyü jandarma buldu
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Kaybolan sürüyü jandarma buldu

Kaybolan sürüyü jandarma buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta çitlerini aşıp kırsalda kaybolan 20 büyük baş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Sivas'ta çitlerini aşıp kırsalda kaybolan 20 büyük baş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Mengensofular Köyünde meydana geldi. A.C.(58) jandarmayı arayarak 10 büyük baş hayvanının çalındığı ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri ihbarın alınması ile olası hırsızların kaçış güzergahı olan Gemerek ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi istikametinde tedbir aldılar. İneklerin kaybolmuş olma ihtimaline karşı da kırsal arazide arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmasında inekler gruplar halinde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından bulunan inekler yaklaşık 4 saat sonra A.C.'ye teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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