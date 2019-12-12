12.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:32

Ressam Mehmet Ali Diyarbakırlıoğlu'nun "Kaybolan Meslekler ve Son Ustalar" sergisi açıldı.

Sanatçının 1991'den bu yana aynı tema üzerinde yaptığı çalışmaları, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Diyarbakırlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem çalışıp hem okuduğu için birçok meslekte kalfalık ve ustalık seviyesine geldiğini söyledi.

Meslekler üzerine yaptığı çalışmaları, 1997'de İTO'nun dergisinde yazmaya başladığını aktaran sanatçı, bu yazılarının 2011 ve 2013'te kitaplaştırıldığını dile getirdi.

Diyarbakırlıoğlu, bazı mesleklerin ustalarıyla birlikte kaybolmaya başladığına dikkati çekerek, her bir resimde ayrı bir mesleği anlattığını ifade etti.

Sergi 28 Aralık'a kadar açık kalacak

Meslekleri eserlerine taşımaya başladıktan sonra birçok kişinin söz konusu meslekleri merak etmeye başladığını aktaran ressam, "Bu meslekler arasında dokumacı, bakırcı, kalaycı, semerci, küfeci, kendirci gibi pek çok alan var. Eserlerimin büyük bir kısmı da koleksiyonerlerde. Bu mesleklerin devam etmesi, devam etmesi için de yeni çırakların olması lazım." diye konuştu.

Sergide, 52'si ustaların resimlerinden, 32'si peyzaj, natürmort ve portrelerden oluşan sulu boya ve yağlı boya resimler bulunuyor.

Resimlerde son ustaların kullandığı, üdürgü, ütü, çıkrık, dokumacı mekikleri, külek, misçi sandığı, çuvaldız gibi yaklaşık 128 araç-gereç ve ustaların yaptığı bazı ürünler de yer alıyor.

Sanatçının 1991'den bu yana çektiği meslek belgesellerinden bazı videoların da gösterildiği sergi, 28 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA