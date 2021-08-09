Kaybolan kızların bulunması aileleri sevince boğdu
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Kaybolan kızların bulunması aileleri sevince boğdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaybolan kızların bulunması aileleri sevince boğdu Çocukların bulunduğu haberini alan aileler hakim olamadı Hadımköy'de dün gece kaybolan 2'si kardeş 3 kız çocuğunun bulunduğu haberini alan aileler, sevinçten havalar uçtu.

Hadımköy'de dün gece kaybolan 2'si kardeş 3 kız çocuğunun bulunduğu haberini alan aileler, sevinçten havalar uçtu. Kız çocuklarının anneleri ise gözyaşlarını tutamadı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel ve Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş ve ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde saat 22.00 sıralarında bulunmuştu. Çocukların bulunduğu haberini alan aileler sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

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Çocukların bulunması mahallede de büyük sevinç oluşturdu. Çocukların anneleri evden çıkarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine doğru yola çıktı.

"DÜNYALAR BENİM OLDU"

Çocuklarının bulunduğunu öğrenince gözyaşlarını tutamayan Semiha Memiş, "Dünyalar benim oldu. Emeği geçen dua eden herkesten Allah razı olsun. Güneş battığından beri dünya kafama yıkılmıştı" diye konuştu.

"ONLARI TATİLE GÖTÜRECEĞİM"

Çocukları tatile götüreceğini söyleyen anne Semra Yüksel, "Şimdi sarılmayı bekliyorum. Söz veriyorum onları tatile götüreceğim. Çok sevinçliyim. Ben onları eğlendireceğim, ben onları tatile götüreceğim. Gelsinler yataklarında yatsınlar. Emniyete çok teşekkür ediyorum. Tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaybolan kızların bulunması aileleri sevince boğdu
Kaybolan kızların bulunması aileleri sevince boğdu
Kaybolan kızların bulunması aileleri sevince boğdu
Kaybolan kızların bulunması aileleri sevince boğdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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