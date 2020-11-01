Kaybolan Alzheimer hastası kadın, 30 saat sonra dere yatağında bulundu
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Kaybolan Alzheimer hastası kadın, 30 saat sonra dere yatağında bulundu

01.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:50
Kaybolan Alzheimer hastası kadın, 30 saat sonra dere yatağında bulundu

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Şahsenem Parçin (40), yaklaşık 30 saat sonra düştüğü dere yağında, yaralı olarak bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Şahsenem Parçin (40), yaklaşık 30 saat sonra düştüğü dere yağında, yaralı olarak bulundu.

Şarköy'ün Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınmayan Alzheimer hastası Şahsenem Parçin'e, yakınları ulaşamayınca İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Parçin'i bulmak için çalışma başlattı. Gece boyu süren aramalarda Parçin, Kızılcaterzi ile Kocaali mahalleleri arasında bulunan yolun 50 metre aşağısındaki dere yatağında yaralı olarak bulundu. Kaybolduktan yaklaşık 30 saat sonra bulunan Şahsenem Parçin'in, ayağının kayması sonucu dere yatağına düştüğü belirtildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Parçin'in durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaybolan Alzheimer hastası kadın, 30 saat sonra dere yatağında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri ÇAĞLAR

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