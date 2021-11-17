Kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı (4) - Haberler
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Kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı (4)

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Kaybolan çocuğun ailesinin yaşadığı çadır Çocuğun dedesi Çocuğun annesi ve anneannesi Baba Mehmet Yağal ile röportaj Arama çalışmaların katılan bölge halkı Arama çalışmalarına katılan öğretmenler Öğretmenlerden Hakan Eraslan ile röportaj Öğretmenlerden Nezir Arslan ile röportaj MERSİN -...

MERSİN (AA) - Kaybolan çocuğun ailesinin yaşadığı çadır

Çocuğun dedesi

Çocuğun annesi ve anneannesi

Baba Mehmet Yağal ile röportaj

Arama çalışmaların katılan bölge halkı

Arama çalışmalarına katılan öğretmenler

Öğretmenlerden Hakan Eraslan ile röportaj

Öğretmenlerden Nezir Arslan ile röportaj MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. (4)

Kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı (4)

Kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı (4)

Kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı (4)

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 Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor (3)

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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