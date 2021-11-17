Kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı (4)
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Kaybolan çocuğun ailesinin yaşadığı çadır Çocuğun dedesi Çocuğun annesi ve anneannesi Baba Mehmet Yağal ile röportaj Arama çalışmaların katılan bölge halkı Arama çalışmalarına katılan öğretmenler Öğretmenlerden Hakan Eraslan ile röportaj Öğretmenlerden Nezir Arslan ile röportaj MERSİN -...
MERSİN (AA) - Kaybolan çocuğun ailesinin yaşadığı çadır
Çocuğun dedesi
Çocuğun annesi ve anneannesi
Baba Mehmet Yağal ile röportaj
Arama çalışmaların katılan bölge halkı
Arama çalışmalarına katılan öğretmenler
Öğretmenlerden Hakan Eraslan ile röportaj
Öğretmenlerden Nezir Arslan ile röportaj MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. (4)