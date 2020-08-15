Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
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Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler

Aydın'da kızlarının nişanı için sakladıkları parayı temizlik yaparken kaybeden aile, yüklü miktarda paralarını çöp kamyonunda buldu.

15.08.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:13

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi'nde kızlarının nişanı için ayırdığı parayı temizlik yaparken çöpe atan aile, soluğu belediyede aldı. Çöp kamyonunun boşaltılması ile arama çalışmaları başlarken, kayıp para kısa süre içerisinde bulundu.

Söke'ye bağlı Serçin Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çetinkaya, kızının nişanı için ayırdığı parayı evinin avlusunda bulunan alana saklamıştı. Kızının nişanı için hazırlıklara başlayan Çetinkaya ailesi, evin bahçesinde temizlik yapmaya başladı. Yapılan temizlikte farkında olmadan çöpe atılan eşyalarla birlikte, paranın içinde yer aldığı torba da atıldı.

ÇÖP KAMYONUNU BOŞALTTILAR

İhtiyacı olduğu anda sakladığı parası aklına gelen Ahmet Çetinkaya, sakladığı yere baktığında torba yerinde yoktu. Kısa süre düşününce yapılan temizlikte çöpe atılabileceği akıllarına geldi. Hemen telefona sarılan Ahmet Çetinkaya Söke Belediyesine ulaştı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den yardım isteyen vatandaşın imdadına Söke Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koştu. Temizlik İşleri Müdürü Lütfiye Öner, çöp toplayan ekibi Serçin Mahallesi'ne geri yolladı. Bulunan boş bir arazide çöp kamyonu tamamen boşaltılırken, paranın sahibi Ahmet Çetinkaya ve temizlik işleri ekibi arama çalışması yaptı. İçerisinde 2 bin 500 TL civarında para dolu torba bulundu. Kızının nişan töreni için ayırdığı parasını çöplerin arasından bulan Ahmet Çetinkaya'nın yüreğine su serpildi.

Dikkatsizliklerinin bedelini, çöp kamyonunda kaybettiği parasını arayarak ödediler

"PARAYI NİŞAN İÇİN SAKLIYORDUM"

"Parayı saklamıştım, temizlik yaparken sakladığımı unuttum" diyen Ahmet Çetinkaya, "Kızımın nişan telaşesi için ayırdığım 2 bin 400 Lira param vardı. Temizlik yaparken çöpe atmışız. Temizlik sonrası para lazım oldu. Bir baktım para yok. Eyvah dedim, para gitti. İki gün sonra nişan yapacağım, o para da nişan için lazımdı. İhtiyacımız da var. Telaşa düştük. Belediyeye ulaştık, durumu anlattık. Çöp toplama kamyonu geri döndü. Belediye Başkanından da, Temizlik İşleri Müdüründen de Allah razı olsun. Kamyonu boşalttılar. Paramızı bulduk. Bütün masrafın o paraya bakıyordu. Fakir, gariban insanız biz. Bir telefon ile kamyonu çevirdiler, çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükür şimdi rahat bir nefes aldık, kızımın nişanını sorunsuz yapabileceğim" dedi.

Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler

Kaynak: İHA

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