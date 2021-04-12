Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
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Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 2019 yılında doğum sırasında ikiz bebeklerini kaybeden Arif Akbayır, iki köpeği komşusu tarafından tüfekle vurulunca büyük üzüntü yaşadı. Akbayır, "Ben onları yavruyken almıştım. Evlat gibi. İkizlerim doğumda ölmüştü. Beni onlar avutuyordu" diyerek ağladı.

Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi Zeybek Sokak'ta iki köpeğin tüfekle vurulduğu ihbarını alan polis, belirtilen adrese gitti. Polis, burada biri ahırda bağlı, diğeri sokakta iki köpeğin ölüsüyle karşılaştı. Hayvanların sahibi olduğunu belirten Arif Akbayır, köpeklerini komşusu MehmetA. Ö.'nün vurduğunu söyledi.

EŞİNE SALDIRDIĞI İÇİN VURMUŞ

Arif Akbayır, bu sırada kendisini arayan komşusu ile telefonda görüştü. Telefonla görüştüğü Mehmet A. Ö.'ye, "Abi köpek eşine saldırmış, ısırmışsa o konuda haklısın. Dışarıdakini vurdun da, içeride bağlı olanı niye vurdun? Onda sıkıntı var. Sizin ailenizi severim. Bugüne kadar sizinle bir sorunumuz da olmadı. Öfke ile yaptığın için şikayetçi olmayacağım" dedi.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

"KENDİMİ AVUTMAK İÇİN KÖPEKLERE BAĞLANDIM"

Daha sonra DHA'ya konuşan Arif Akbayır, "Köpeğim, vuranın eşine saldırmış. Isırmış. Boşta olanı vurmuş. Buna sözümüz yok da içeride bağlı köpeği niye vurmuş onu kafam almadı. Komşumuz neticede, neden şikayetçi olayım. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. 2017'den beri köpeklere ben bakıyordum. Yavruyken aldım. Evlat gibi. 2019'da doğumda ikiz bebeklerim öldü. Ondan sonra kendimi avutmak için bu köpeklere bağlandım. Bakmayın bana. Sinirden ağlıyorum" dedi.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

KOMŞU İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

Köpekleri vuran Mehmet A. Ö. hakkında 'meskun mahalde ateş etmek' ve 'mala zarar verme' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Diğer yandan, köpeğin saldırısına uğrayan Mehmet A.Ö.'nün eşinin özel bir hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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