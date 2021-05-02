Kaybettiği ayağına rağmen "forvetliği" bırakmadı

Emirhan Kargacı, 11 yaşındayken trafik kazasında ayağını kaybetse de futbola olan tutkusunu yitirmedi.

Emirhan Kargacı, 11 yaşındayken trafik kazasında ayağını kaybetse de futbola olan tutkusunu yitirmedi. Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda oynayan Emirhan, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nda forma giymeyi hedefliyor.

Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Emirhan, 4 yıl önce okula gittiği bir sabah karşıdan karşıya geçmek için yayalar için yeşil ışığın yanmasını beklediği sırada kırmızı ışıkta ilerleyerek kendisine çarpan bir araç nedeniyle yaralandı. Geçirdiği ameliyatlar, Emirhan'ın ayağını kurtaramadı.

Kazadan önce Beşiktaş'ın altyapısında oynayan ve Fenerbahçe'ye gitme planları yapan Emirhan'ın futbolcu olma hayallerini kaza kesintiye uğratamadı. Yaklaşık 4 yıldır Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda top koşturan, defansı çok sevse de bu aralar forvet oynayan Emirhan'ın hedefi, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nda 17 numaralı formayı giymek.

Protez ayağıyla hayatını sürdüren Emirhan, koltuk değneklerini ise futbol oynarken kullanıyor.

Emirhan Kargacı, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, kaza anını ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O gün okula gidiyordum her zamanki gibi. Babam benimle okula gelirdi, beraber giderdik ama o gün küçük kardeşlerim ağladığı için kendim gitmek istediğimi söyledim. Ara sıra zaten kendim gidiyordum. Işıklara geldiğimde yayalara yeşil ışığın yanmasını bekliyordum. Bu sırada kırmızıda geçen bir araba ve yeşilde geçen bir araba çarpıştı ve kırmızıda geçen araç bana doğru geldi. Ben de bunu fark edemedim ışığa baktığım için ve benim bacağımı ezdi. Arabaların çarpıştığını gördüm ama sonrasını hatırlamıyorum. Bir kişi babamın telefon numarasını sordu, ambulans geldi. Babamın geldiğini hatırlamıyorum. Hastaneye kaldırıldım ve babam annemle konuşmamı, ona iyi olduğumu söylememi istedi. Ben de söyledim. Sonrasına dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Yoğun bakımda açıyordum gözümü çoğunlukla. 1-2 kez annem, babam geldi. 3 gün yoğun bakımda kaldım sonra normal odaya geçtim. Ama bana ayağımın alındığı söylenmedi. Ben de hiç fark edemedim. Son günlerde psikolog eşliğinde söylendi. Dünyam yıkıldı. Hiçbir şey hissedemedim, duygularım tamamen yok oldu. O anda kafamda hiçbir şey yoktu, bitmiş gibiydim."

Kazanın ardından yapılan haberi izleyen Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı Başkanı Osman Bozanlı'nın evine gelerek hayatla, kendisiyle barışık olmasını telkin ettiğini, ileride çok iyi bir futbolcu olabileceğini söylediğini, neler yapabileceğini ve ampute futbolu anlattığını aktaran Kargacı, şöyle devam etti:

"Öncesinde futbol oynuyordum, Beşiktaş'ın altyapısında oynamıştım. Fenerbahçe'ye gitmeyi düşünüyordum, gidemedim işte kaza gerçekleşti maalesef. Ama hayallerimde fazla değişiklik olmadı. Sahaya ilk geldiğimde bacağımda hala dikişlerim vardı. Onların futbol oynamasını izlemiştim, çok hoşuma gitmişti. Ben de topa vurmayı istemiştim, vurmuştum da. Çok güzel bir şeydi benim için buraya gelmek. Benimle aynı duyguyu paylaşan insanlarla beraber olduğum için çok mutlu oldum." diye konuştu.

Kargacı, yaklaşık 4 yıldır Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda yer aldığını belirterek, "1 sene iyileşme süreci olduğu için gelemedim, sonra antrenmanlara başladım ufak ufak. Artık antrenmanlarım gittikçe ciddileşiyor. Genellikle haftanın 3 günü antrenman oluyor. Buraya otobüs veya Marmaray ile geliyorum. Geldiğim zaman mutlu oluyorum, burası benim için ayrı bir dünya." dedi.

"Hem alıştım hem de çok da umurumda olmuyor"

Kendisini engelli biri olarak görmediğini belirten Kargacı, şunları dile getirdi:

"Hem alıştım hem de çok da umurumda olmuyor. İlk başlarda yabancılık oluyordu. Herkes yeni yeni öğreniyordu. Tabii ki utanıyorsun ama sonradan arkadaşların senin değişmediğini tam tersine daha güçlü olduğunu fark ediyor ve sana destek çıkıyor. Engelliliğin diz altı ve diz üstü de çok önemli. Benim diz altı olduğu için biraz şanslıyım, çok belli olmuyor. İnsanlar neredeyse fark edemiyorlar."

Kargacı, defansı çok sevdiğini, ancak bu aralar forvet oynadığını belirterek, "Benim hayatım futboldan ibaret. Tamamen futbolla yaşıyorum. Kazadan önce de aynıydı, daha profesyonel olmadığım için kendi yaşıtlarımla oynuyordum. Kaza benim için bir şey değiştirmedi. Futbolda kazadan önce neysem şu anda oyum. Futbol benim hayatım." dedi.

Kazadan önce futbolcu olma hayali kurduğunu ama çok fazla rakibi olduğu için Süper Lig'e çıkabileceğini düşünmediğini dile getiren Kargacı, hedeflerini, "Milli takımda oynamak hedefim. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu okumak, antrenör veya beden eğitimi öğretmeni olmak, oradan da kendi işimi kurmak istiyorum." diye sıraladı.

Emirhan Kargacı, kaza nedeniyle veya doğuştan engelli olanlara şöyle seslendi:

"Ben de hayatımın bittiğini, karardığını düşünmüştüm, sadece evde oturmak istiyordum, dışarı çıkmak spor yapmak istemiyordum. Ama futbol aşkı bunun önüne geçti. İlla futbol olması gerekmiyor, başka bir spor da olabilir. Evde oturmayın, gelin spor yapın, kendinizi bir spora adayın, hayatınızı boşu boşuna karartmayın."

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Emirhan'ın babası Ali Kargacı, Kasım 2016'da Emirhan'ın yaralandığı kaza gününü şöyle anlattı:

"Emirhan'ı okula götürecektim. Yeni ikizlerimiz olmuştu, ikizler ağladığı için birini ben sallıyordum biriyle de annesi ilgileniyordu. Emirhan, 'Bugün ben kendim gideyim, sorun olmaz.' dedi. Biz de izin verdik. Genellikle her sabah kendim götürüyor, kendim almaya gidiyordum. Emirhan evden çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra tanımadığım bir numara beni aradı, 'Emirhan düştü, Ethem Efendi'de ışıklara gelebilir misiniz?' dedi. Apar topar evden çıktım, ışıklara ulaştım. Emirhan boylu boyunca kaldırımın kenarında yatıyordu yerde. O sırada ambulans, polis falan yoktu. İki araba çarpışmış, oradaydı arabalar. 'Arabanın sahibi kim?' diye sordum, ses çıkmadı. Polis geldi, çocuğu aldık ambulansla hastaneye gittik. Hastaneye gittikten sonra işlemlerimiz başladı ama kurtaramadık çocuğun ayağını. İlk ameliyatı 7-8 saat sürdü. Tekrar ameliyat edeceğiz dediler. İkinci ameliyatta da olmayınca, üçüncüde kangren olacak kesmemiz gerekiyor dediler. Bu, bizi çok yıktı."

Kargacı, Emirhan'ın futbolcu olma hayali kurduğunu belirterek, "7 yaşındayken Beşiktaş'a götürdüm, 11 yaşındakilerle futbol oynattılar, çok başarılıydı. Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda oynamak nasip oldu. Emirhan'ın futbol oynaması için bir engel yok." dedi.

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Kargacı, birlikte İtalya'ya genç milli takım kampına gittiklerini, Emirhan'ın A milli takım antrenmanlarına çağırıldığını söyledi.

Kargacı, Emirhan'ın futbolda başarılı olacağına inandığını belirterek, "Antrenmanlarını hiç aksatmıyor. Oğlumu, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nda görmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur