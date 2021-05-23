Kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtardı
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Kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtardıMUĞLA'nın turustik ilçesi Fethiye'de, kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtardı

MUĞLA'nın turustik ilçesi Fethiye'de, kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Fethiye'ye tatile gelen Ataberk Akar (21) ile Ayşe Aydın (21) yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen iki kişi, daha sonra çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Tatilcilerin ihbarı üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekibi sevk edildi. Halatlar yardımıyla kayalıklara inen JAK timi, uçurumda mahsur kalan iki kişiyi kurtardı. Eiplerce kurtarılan, Ataberk Akar ile Ayşe Aydın'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri jandarma kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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