Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
Amasya'da kayalıklarda mahsur alan keçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Amasya'da kayalıklarda mahsur alan keçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Aksalur köyünde Muhittin Güllü'ye ait bir keçi, otlarken kayalıklarda mahsur kaldı. Güllü, keçisini kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2,5 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla kayalıklardan indirdikleri keçiyi sahibine teslim etti.