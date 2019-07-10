Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sofular köyünde yaşayan Yaşar Çitel, keçilerini otlatmak için araziye götürdü. Kayalıklara tırmanan keçilerden 5'i, çıktıkları yerde mahsur kaldı.
Kendi çabasıyla keçileri indiremeyen Çitel, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye ulaşan ekipler, 2 saatlik çalışmayla kurtardıkları keçileri sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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