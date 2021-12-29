Kayalıklarda mahsur kalan 11 keçiyi AFAD kurtardı - Haberler
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Kayalıklarda mahsur kalan 11 keçiyi AFAD kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan 11 keçiyi AFAD kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL Ilıcalar Beldesi Uzundere köyünde, kayalıklarda mahsur kalan 11 keçi, AFAD ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

BİNGÖL Ilıcalar Beldesi Uzundere köyünde, kayalıklarda mahsur kalan 11 keçi, AFAD ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ilıcalar Beldesi Uzundere köyünde otlatmaya çıkarılan keçiler, kayalıklarda mahsur kaldı. İsmi öğrenilemeyen çoban, keçileri bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalıklarda mahsur kalan 11 keçiyi bulunduğu yerden kurtarıp, çobana teslim etti.


Kayalıklarda mahsur kalan 11 keçiyi AFAD kurtardı

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