Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi

Dün saat 19.30 sıralarında D- 400 karayolu Kaş-Kalkan bölümünün Kaş şehir içi geçişinde Burcu Göktepe yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı.

ARABADAN FIRLADI

Çarpmanın şiddetiyle ters dönerek yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Burcu Göktepe, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Burcu Göktepe, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göktepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Burcu Göktepe'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AİLESİNİN YANINA GİDİYORMUŞ

Aslen Kaş'a bağlı Gökçeören Mahallesi'nden olan Burcu Göktepe'nin Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu ve ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Daha önce CHP Kaş İlçe Merkezi'nde asistan olarak çalıştığı öğrenilen Burcu Göktepe'nin, kaza sırasında ailesinin oturduğu Gökseki mevkiindeki evlerine gittiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı