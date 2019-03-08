Kayalar'a Büyük Destek

Millet İttifakı'nın CHP'li Menderes Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala tempoyu artırdı. Bu süreçte Kayalar'a, milletvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten de destek geldi. Çanakkale Milletvekili Erkek, İzmir Milletvekili Murat Bakan, aday Mustafa Kayalar ve İlçe Başkanı Gizem Candan ile birlikte esnafı ziyaret etti, dertlerini dinledi. Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Menderes'te Mustafa Kayalar, Büyükşehir'de Tunç Soyer için vatandaşlardan oy istedi.

Şikayetleri dinledi

Esnafın şikayetlerini dinleyen Muharrem Erkek, hükümet politikalarının ülkeyi bataklığa sürüklediğini belirterek, "Bu şikayetlerin bitmesini isteyen herkes, 31 Mart'ta oyunu Altı Ok'a atmak zorunda" dedi. Murat Bakan, sık sık geldiği Menderes'te aday Mustafa Kayalar'a bir kez daha omuz daha verdi. Bakan, Menderesli esnaf ve vatandaşlara şu mesajı verdi: "Herkesin kolayca ulaşabileceği, derdini anlatabileceği, son beş yıldaki hizmet kayıplarını telafi edecek bir başkan adayımız var; Mustafa Kayalar. Yaşanacak bir Menderes isteyen herkes, Kayalar'a destek vermek zorunda. Mustafa Kayalar'ı Mendereslilere emanet ediyorum."

CHP'ye büyük dönüş

Pek çok vatandaş, "Bugüne kadar CHP'ye hiç oy vermedim. Menderes'te şu andaki belediyecilik anlayışından çok çektik. İlk defa CHP'ye, dolayısıyla Mustafa Kayalar'a oy vereceğim" ifadesinde bulundu. Çok sayıda vatandaş da mevcut başkanın vatandaşlara uzak olduğunu, herkese tepeden baktığını anlattı, "Biz, her zaman aramızda olacak bir başkan istiyoruz. Korku imparatorluğuna son verecek bir başkan istiyoruz. Mustafa Kayalar'a selam verenleri bile kara listeye alan mevcut yönetimden kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Menderes Başkan adayı Mustafa Kayalar, seçim ofisinde gerçekleştirilen Kadınlar Günü kutlamasında kadınlarla sohbet etti.

Kaynak: Bültenler