Kayak tatilindeki turistlerin kar motorlu kahramanı Açıklaması

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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (?JAK) timleri, olumsuz bir durumla karşılaşan kayakseverlerin imdadına yetişiyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (?JAK) timleri, olumsuz bir durumla karşılaşan kayakseverlerin imdadına yetişiyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe'de kış sezonunda tatil yapan turistlerin huzur ve güvenliğini de jandarma ekipleri sağlıyor.

Gece gündüz kayak merkezinde görev yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, kar motorları ve kayak takımlarıyla kayak yaparken düşüp yaralanan veya olumsuz hava koşulları gibi nedenlerle kaybolup mahsur kalanların yardımına koşuyor.

Yabancı turistler ile sağlıklı iletişim kurmak için iyi derecede yabancı dil eğitimi alan kayakçılardan oluşan jandarma personeli, kayak merkezinde olası bir duruma karşı "daima hazır" olmak için sık sık tatbikatlar da yapıyor.

Dağcılık eğitimi almış deneyimli personellerden oluşuyor

Sarıkamış JAK Timi Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Uğur Ateş, AA muhabirine, kış sezonu boyunca Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yaptıklarını söyledi.

Sarıkamış'taki JAK timinin 12 personel ile 2 timden oluştuğunu ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"Her personel alanı üzerine birçok kurs görmüştür. Kar motoru kullanma, kayak, yaz dağcılığı, kış dağcılık kursu ve ilk yardım kursu bunlara örnek. Kayak merkezimizin zirve noktası 2 bin 635 metre yükseklikte olup, 9 kayak pisti ve 1 kızak pistine sahiptir. Ülkemizde bulunan kayak merkezleri arasında kar kalitesi bakımından en iyi olma özelliğini taşıması ve çam ağaçları arasında kayak yapabilme imkanı barındırması, vatandaşların bölgeye olan ilgisini arttırmaktadır."

Olaylara hızlı müdahale için kayak merkezinde sürekli devriye geziyorlar

Ateş, kayak sezonu boyunca yaklaşık bin olaya müdahale ettiklerini belirterek, vakalara daha hızlı ulaşabilmek için sık sık devriye gezdiklerini dile getirdi.

Bu sayede yaralanan vatandaşlara hemen müdahale edip sağlık ekiplerine ulaştırdıklarını anlatan Ateş, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimizin daha güvenli ve huzurlu şekilde aktivitelerini yapabilmesi için kayak merkezimizin stratejik bölgelerinde 'JAK noktası' diye adlandırdığımız alanlarımız bulunmakta ve bu noktalar olaylara müdahale hızımızı arttırmaktadır. Kayak yaparken yaralanma vakaları dışında meydana gelen kaybolma ve mahsur kalma durumlarının önüne geçebilmek için kayak merkezinin her bölgesine yerleştirmiş olduğumuz kaybolma levhaları sayesinde ziyaretçilerimiz 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak yardım istediği mevkiyi bize kolaylıkla tarif etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan