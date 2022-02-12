Kayak merkezinin güvenliği JAK timine emanet

VAN (İHA) - Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, yerli ve yabancı turistlerin huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmesi amacıyla kayak merkezinde görev aldı.

Önleyici kolluk devriyeleri icra eden JAK timleri, bölgeye kayak yapmak için gelen vatandaşların rahat bir tatil geçirmelerini sağladıkları gibi yaşanabilecek olumsuz durumlara da anında müdahale ediyor. Gevaş ilçesi Abalı Kayak Merkezi'nde görevlendirilen JAK timleri, bir taraftan güvenliği sağlarken, bir taraftan da vatandaşa yardımcı oluyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, JAK timlerinin Abalı kayak merkezinde 7/24 saat esasına göre görev yaptığını söyledi. Vali Bilmez, JAK ekiplerimiz araçlarıyla gölgede göreve başlamış durumdalar. Bu yıl bölgemiz iyi bir kar aldı, yıllar sonra bölgemiz kar yağışında iyi durumda. Karın kalitesi de kayak açısından oldukça güzel, hala bir yumuşama olmadı. Umarım bu yıl iyi bir sezonumuz olur, JAK ekibi de bölgeye güzel bir katkı sundu. AFAD ekipleri de kayak merkezinde polis ve jandarmamıza çığda müdahale eğitimi vermekte, oda ayı bir güzellik kattı. Tesisimiz çok aktif bir şekilde kullanılmakta. İnşallah bu sezon biraz daha uzun sürer diye umut ediyorum. Kayak merkezi çalıştığı müddetçe JAK ekiplerimizde orada olacak" dedi. - VAN