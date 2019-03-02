Kaya, Şarkışla Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Şarkışla ilçesinde bulunan hayvan pazarını ziyaret etti.

Hayvan pazarını gezen Kaya ve beraberindekiler, personellerden pazar hakkında bilgi aldı.

Sivas'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kaya, "Sivas'ta tarım ve hayvancılığı daha da ileriye taşımak için ne tür projeler geliştirebileceğimizi masaya yatırdık. Bu kapsamda Erzurum ve Erzincan'daki hayvan pazarları gezilerek, hayvancılık üzerinde deneyimler elde edildi. Bugün bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla'dayız. Buradaki yoğunluğu ve ilgiyi görünce, ilimizin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğuna şahit olduk." dedi.

Diğer illerdeki hayvan pazarlarını da gezdiklerini ve çalışma sistemlerini gördüklerini belirten Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu da "Hayvan pazarlarının durumlarını yerinde gördük. İnşallah ilerideki haftalarda diğer pazarları da ziyaret edip, Sivas'a en güzelini yapmaya gayret edeceğiz. Çalışmalarımızın devamını getireceğiz. Sivas'ta tarım ve hayvancılık daha güzel seviyelere gelecek. Bizlere destek verenlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise Sivas'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

İncelemeler sırasında Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve Sivas Tarım Orman İl Müdürü Seyit Yıldız da hazır bulundu.

Kaynak: AA