Kavut nedir? Kavut unu nasıl yapılır, neyde kullanılır? Masterchef Ömür Akkor'un tanıttığı kavut malzemeleri... Kavut tatlısı tarifi
Doğu Karadeniz'de orta Trabzon'dan itibaren sahil kesiminde ve yüksek kesimde, aynı zamanda Doğu Karadeniz bölgesi dağlarının güney eteklerindeki şehirlerde ve Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yöresel tatlılardan biri olarak kabul edilir. Kavut nedir? Kavut unu nasıl yapılır, neyde kullanılır?
Kavut nedir? Kavut unu nasıl yapılır, neyde kullanılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te Ömür Akkor'un tanıttığı kavut tarifi...
Kavut, kavrulmuş ve dövülmüş tahıl ununun şeker ya da tatlı yemişle karışımı şeklinde yapılan helva benzeri tatlı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Van'da. ve Iğdır'da. yaygın olarak yapılır.
Kavut yapımına, buğday veya arpanın kızgın sac üzerinde pişirilmesiyle başlanıyor. Pişirilen buğday veya arpa daha sonra el değirmeninde un haline getiriliyor. Un sıcak suyla belli bir kıvama geldikten sonra da tabaklara konuluyor. Üzerine tereyağı ve şerbet dökülen kavut, gelen konuklara ikram ediliyor.
1 su bardağı mısır, 1 su bardağı buğday, 1 su bardağı susam, 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. ya da 2 su bardağı kavut unu (kavrulmuş ve dövülmüş tahıl unu), 1 su bardağı su, 1 su bardağı şeker, 5 yemek kaşığı tereyağı.
Yapılış
Iğdır usulü
Mısır, buğday ve susam kavrulur. Kavrulduktan sonra öğütülüp un haline getirilir. Diğer tarafta hazırlanan şekerli su unun üzerine dökülerek yoğrulur. Suyunu iyice çekince toplar haline getirilir.
Van usulü
Önce şerbeti hazırlamak üzere su ve şeker bir tencerede kaynamaya bırakılır. Kaynayan ve katılaşmaya başlayan şerbetin altı kıvama geldiği zaman söndürülüp ılımaya bırakılır. Bu arada bir başka tencerenin içine kavut unu ve 4 su bardağı su eklenir ve karıştırılarak pişirilir. Sıcak bir hamur hâlini almasını müteakip içi bir tepsiye boşaltılır. Üzerinde şerbet gezdirilerek ve bir kaşıkla yer yer delikler açılarak hamurun şerbeti emmesini beklenir. Servis yapılacağı zaman, eritilen tereyağı kavutun üzerinde gezdirilir. Van kavutu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.
Görsel:Anadolu Ajansı
Haberler.com - Gündem