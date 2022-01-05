Kavut nedir? Kavut unu nasıl yapılır, neyde kullanılır? Masterchef Ömür Akkor'un tanıttığı kavut malzemeleri... Kavut tatlısı tarifi

Kavut nedir? Kavut unu nasıl yapılır, neyde kullanılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te Ömür Akkor'un tanıttığı kavut tarifi...

KAVUT NEDİR?

Kavut, kavrulmuş ve dövülmüş tahıl ununun şeker ya da tatlı yemişle karışımı şeklinde yapılan helva benzeri tatlı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Van'da. ve Iğdır'da. yaygın olarak yapılır.

KAVUT UNU NASIL YAPILIR?

Kavut yapımına, buğday veya arpanın kızgın sac üzerinde pişirilmesiyle başlanıyor. Pişirilen buğday veya arpa daha sonra el değirmeninde un haline getiriliyor. Un sıcak suyla belli bir kıvama geldikten sonra da tabaklara konuluyor. Üzerine tereyağı ve şerbet dökülen kavut, gelen konuklara ikram ediliyor.

KAVUR TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı mısır, 1 su bardağı buğday, 1 su bardağı susam, 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. ya da 2 su bardağı kavut unu (kavrulmuş ve dövülmüş tahıl unu), 1 su bardağı su, 1 su bardağı şeker, 5 yemek kaşığı tereyağı.

Yapılış

Iğdır usulü

Mısır, buğday ve susam kavrulur. Kavrulduktan sonra öğütülüp un haline getirilir. Diğer tarafta hazırlanan şekerli su unun üzerine dökülerek yoğrulur. Suyunu iyice çekince toplar haline getirilir.

Van usulü

Önce şerbeti hazırlamak üzere su ve şeker bir tencerede kaynamaya bırakılır. Kaynayan ve katılaşmaya başlayan şerbetin altı kıvama geldiği zaman söndürülüp ılımaya bırakılır. Bu arada bir başka tencerenin içine kavut unu ve 4 su bardağı su eklenir ve karıştırılarak pişirilir. Sıcak bir hamur hâlini almasını müteakip içi bir tepsiye boşaltılır. Üzerinde şerbet gezdirilerek ve bir kaşıkla yer yer delikler açılarak hamurun şerbeti emmesini beklenir. Servis yapılacağı zaman, eritilen tereyağı kavutun üzerinde gezdirilir. Van kavutu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Görsel:Anadolu Ajansı

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