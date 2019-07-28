Kavurucu sıcakta ekmeklerini taştan çıkartıyorlar

Hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulduğu Ağrı'da çalışan taş duvar ustaları, sıcak havaya rağmen ekmeklerini taştan çıkarıyor.

Taşlıçay ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Toklu köyünde küçük yaşlardan bu yana taşlarla duvar ören ustalar, sıcak havaya aldırış etmeden ailelerinin geçimini sağlıyor.

Son olarak hayvanların girmemesi için köy mezarlığının etrafını taşlarla örmeye başlayan ustalar, yaklaşık 3 ay sürecek zorlu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hamur ilçesinden köye getirilen ortası desenli taşlarla bir buçuk kilometreyi bulacak duvarı yapmayı sürdüren taş ustaları, kavurucu sıcaklarda dahi işlerine ara vermiyor.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan ustalar, 35 dereceyi bulan sıcak havada yoğun mesai harcayarak balyozlarla taşları kırıp şekil verdikten sonra duvar örüyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan taş duvar ustalarından Ömer Dursun, küçük yaşlarda çıraklık yaparak taşla duvar örmeyi öğrendiğini ve ekmeklerini taştan çıkardıklarını söyledi.

"Bir aydan fazladır çalışıyoruz"

Mesleğini severek yaptığını, sıcak havalarda çalışmanın çok zor olduğunu ancak evlerine ekmek götürme mücadelesi verdiklerini dile getiren Dursun, şunları söyledi:

"Taşlarla köyde bulunan mezarlığın etrafını örüyoruz. Yaptığımız duvar bir buçuk kilometre uzunluğa sahip ve aynı şekilde bir buçuk metre yüksekliğindedir. Köylüler, hayvanların mezarlığa girmemesi için duvar yaptırıyor. Havalar çok sıcak. Bir aydan fazladır çalışıyoruz, her ne kadar hava sıcak olsa da mecburiyetten çalışıyoruz, sonuçta ekmek parası. 6 kişilik ekiple çalışıyoruz ve 3 ay daha duvar yapacağız. Biran önce duvar bitsin diye ekibimizin sayısını çoğaltmaya çalışacağız."

Taş mesleğinin zor olduğunu anlatan Dursun, işlerini severek yaptıklarını ve son zamanlarda vatandaşların taşlarla ev yapmayı tercih etmeye başladığını ifade etti.

"Taş işi biraz zor olduğu için kimse yanaşmıyor"

"Köyde yeni bir mezarlığın etrafını da yapacağız. Daha önce bu uzunlukta bir sur yapmadık." diyen Dursun, şöyle konuştu:

"İlk kez bu köyde bu uzunlukta bir duvar yapıyoruz. Havalar çok sıcak ama mecburiyetten çalışıyoruz. Taş ustalığı mesleği zor bir meslek. Vatandaşlar genelde tuğla ve birketi tercih ediyor ama benim tavsiyem taş daha iyi. Vatandaşlar son zamanlarda taşa geri döndüler ve taştan evler yapmayı tercih ediyor. Eskiye göre taş ustalarının sayısı azaldı. Herkes işin kolayına kaçıyor. Tuğla ve biriketleri hemen örüp geçiyorlar. Taş işi biraz zor olduğu için kimse yanaşmıyor. Yalnız taş işi her zaman daha iyidir, evler daha sağlam ve sağlıklı oluyor. Mesleğimi severek yapıyorum."

Köylülerden Necip Demirci ise mezarlık etrafındaki duvarların tahrip olması üzerine köylülerin oluşturduğu ortak bütçeyle ölen yakınlarına saygı için mezarlığa hayvanların girmemesi amacıyla yeni bir duvar yaptırdıklarını ve ustalardan memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: AA