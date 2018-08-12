Kavurucu Sıcaklardan Kaçan Iraklılar Soluğu Dicle Nehri'nde Alıyor

BAĞDAT (AA) – HAYDAR KARAALP - Irak'ın başkenti Bağdat'ta halk, 50 dereceyi geçen sıcaklıklar ve elektriksizliğe karşı çözümü Dicle Nehri'nde serinlemekte buluyor.



Bağdatlılar, hava sıcaklıklarının yer yer 55 dereceyi bulduğu bu günlerde, Azamiye bölgesinde sağlık ve çevre şartları açısından olumsuz şartlarıyla bilinen Dicle Nehri'ne akın ediyor. Halk, termometrelerin zirve yaptığı gün ortasında zamanlarının büyük bölümünü nehrin bulanık sularında geçiriyor.

Hükümetin kesintisiz elektrik hizmeti sunmasından umudunu kesen başkentliler, çeşitli hastalıklara yakalanma riskini de göze alarak Dicle'de serinlemek zorunda kalıyor.

Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği Dicle Nehri'nde, olası güvenlik sorunun yaşanmaması için sahil güvenlik güçleri devreye geziyor.

Savaş ve şiddet yorgunu Bağdatlılar, Dicle kenarının sadece serinleme alanı değil aynı zamanda buluşma ve sosyalleşme yeri olduğunu ifade ediyor.

"Halkın Dicle Nehri'nde serinlemeden başka çaresi yok"

AA muhabirine konuşan Ammar İsam adlı Bağdatlı, kavurucu sıcaklara bir de elektrik sıkıntısı eklendiğinde halkın sağlıksız şartlara rağmen Dicle Nehri'nde serinlemekten başka çaresi kalmadığını söyledi.

İsam, şöyle konuştu:

"Kavurucu sıcaklar, tüm enerjimizi alıyor. Elektrik hizmeti ise hiçbir şekilde verilmiyor. Halkın, Dicle Nehri'nde serinlemekten başka çaresi yok. Vaktimi saat 12.00'den 19.00'a kadar burada geçiriyorum. Bu zaman aralığında gençleri evinde bulamazsınız. Çünkü hepsi buraya geliyor."

Termometrelerin gün içinde yer yer 55 dereceyi bulduğunu belirten İsam, serinlemek için başvurdukları Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin de azaldığını ifade etti.

Samir Abbas isimli bir diğer Iraklı da Dicle Nehri'nin tüm olumsuz şartlarına rağmen bölge halkı için çok önemli bir nokta olduğunu dile getirdi.

Abbas, "Hava sıcaklıklarının hayli yüksek olduğunu şu günlerde, serinlemeye çalıştığımız Dicle Nehri, bizim için aynı zamanda buluşma ve sosyalleşme alanı." diye konuştu.

Irak'taki elektrik sorunu

Irak'ta hükümet, yıllardır devam eden elektrik sorununa bir türlü çözüm bulamıyor.

Ülkede yaz aylarında 55 dereceyi bulan sıcaklıklara bir de gün içerisinde uzun saatler süren elektrik kesintileri eklenince başta hasta ve yaşlılar olmak üzere Iraklıları zor durumda bırakıyor.

Bu durum, çocukların da çeşitli hastalıklara yakalanmasına neden oluyor.

Elektrik kesintileri nedeniyle klimalarını çalıştıramayan Iraklılar, mahalle jeneratörüyle çalıştırılan tek tuşlu ve sabit ayarlı "Muberride" denilen aletlerle serinlemeye çalışıyor.

Ülkede hemen her sokakta hem çevre hem de gürültü kirliliğine neden olan mahalle jeneratörlülerine rastlamak mümkün.