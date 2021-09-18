Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu - Haberler
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Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin doğusunda yer alan Erzurum'a mevsimin ilk karı yağarken Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve yağış etkili olurken, Bodrum'da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı. Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Tatilcilerin bir bölümü denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bazı tatilciler ise sahildeki kafelerde kitap okumayı tercih etti. Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize giren bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre sıcak havanın salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu

Erzurum'da ise dün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak, Palandöken Dağı'nda kara dönüştü. Kısa süreli etkili olan ve zemini beyaza bürüyen kar, yağış sonrası güneşin çıkmasıyla eridi.

Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu

Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu
İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bodrum'da kavurucu sıcağı gören denize koştu - Haberler
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