Kavunlu dondurma nasıl yapılır? Kavunl dondurma tarifi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kavunlu dondurma nasıl yapılır? Kavunl dondurma tarifi!

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında kavunlu dondurma ile serinlemek ister misiniz? Hem serin hem de lezzetli olan kavunlu dondurma pratik yapılışı ile vazgeçilmez yaz lezzetlerinizden olacak.

Kavunlu dondurma nasıl yapılır? Kavunl dondurma tarifi!
13.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:43

Yaz mevsimine özel bir lezzet olan kavun, dondurma ile bir araya gelerek sizi serinletiyor. Aynı zamanda çok lezzetli olan bu seçenek ile çocuklarınıza da özel bir yaz alternatifi sunabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 adet orta boy kavun

1 paket krema

Kavunlu dondurma nasıl yapılır? Kavunl dondurma tarifi!

YAPILIŞI

Kavunları soyup dilimleyin.

Şekeri ve sütü tencereye alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırın ve sonra soğumaya alın.

Kremayı derin bir kaseye alın ve çırpın.

Kremanın üzerine ılıyan sütlü karışımı ve püre haline getirilmiş kavunu ekleyip çırpmaya devam edin.

Karışımı geniş ve sağlam bir kaba alıp buzluğa alın. Saat başı kabı çıkarın ve karıştırın. Toplamda yaklaşık 4-5 defa yapacağınız bu işlemi dondurma tamamen donan kadar tekrarlayın.

Dondurmanız hazır olduğunda servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

İlgili Haberler

Plajları serinleten lezzet! Çilekli milkshake tarifi
Plajları serinleten lezzet! Çilekli milkshake tarifi
Sıcakları unutturan şeftalili buzlu çay tarifi tarifi!
Sıcakları unutturan şeftalili buzlu çay tarifi tarifi!
Sucuklu kuru fasulye nasıl yapılır? Sucuklu kuru fasulye tarifi!
Sucuklu kuru fasulye nasıl yapılır? Sucuklu kuru fasulye tarifi!
Edirne tava ciğer evde nasıl yapılır?
Edirne tava ciğer evde nasıl yapılır?
Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi! Bebek bisküvisi evde nasıl yapılır?
Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi! Bebek bisküvisi evde nasıl yapılır?
En güzel yemek tarifleri! Ziron tarifi! Ziron nasıl yapılır?
En güzel yemek tarifleri! Ziron tarifi! Ziron nasıl yapılır?
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?
Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?
Nefis mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası nasıl yapılır?
Nefis mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası nasıl yapılır?
Pratik fincan böreği tarifi! Fincan böreği nasıl yapılır?
Pratik fincan böreği tarifi! Fincan böreği nasıl yapılır?
Tavuklu şiş mantı tarifi! Tavuk şiş mantı nasıl yapılır?
Tavuklu şiş mantı tarifi! Tavuk şiş mantı nasıl yapılır?
Kakaolu çikolatalı muffin tarifi! Kakaolu çikolatalı muffin nasıl yapılır?
Kakaolu çikolatalı muffin tarifi! Kakaolu çikolatalı muffin nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Haber
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan İrem Derici Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Ozan Tufan Metin Oktay Lionel Messi Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Çocuk Instagram Kayserispor
Şu an buradasınız: Kavunlu dondurma nasıl yapılır? Kavunl dondurma tarifi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 11:43:14. #1.15#
title