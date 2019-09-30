30.09.2019 19:53

Kavşakta hız kesmeyen kamyon öğrenci servisine çarptı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyon kavşakta hız kesmeyince öğrenci servisine çarptı. Kazada, servis şoförü İlhami Aslan (39) ve minibüste bulanan Perihan Gözütok (40) ile Neriman Gözütok (19) ağır şekilde yaralandı.

Kaza bugün saat 15.50 sıralarında çevre yolu kavşağında meydana geldi. Erzurum'un Şenkaya ilçesi istikametinden gelip Narman ilçesi istikametine gitmekte olan Abdulkadir Çelik yönetimindeki 34 ZM 5418 plakalı büyük baş hayvan yüklü olan kamyon, öğrencileri Erdoğmuş köyüne bırakıp Oltu ilçesine gelen ve araca iki akrabasını da alan İlhami Aslan yönetimindeki 25 D 9600 plakalı öğrenci servisine çarptı. Aşırı hızlı olduğu tespit edilen kamyon minibüse çarptıktan sonra orta refüjdeki ağaç ve elektrik direklerini yıktıktan sonra durabildi. Servisi şoförü Aslan ve minibüsteki Perihan Gözütok ile Neriman Gözütok ağır şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptı. Kaza yerine gelen ambulanslar üç yaralıyı alarak Oltu Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Aslan, Erzurum'a sevk edildi.

Büyükbaş hayvan yüklü olan kamyonun yakıt deposu delindiği için tüm mazot asfalta döküldü. İtfaiye ekipleri karayolunu tazyikli su ile yıkadıktan sonra temizlik işçileri de kırılan parçaları kaldırdı. Kamyon sürücüsü Abdulkadir Çelik gözaltın alındı.

Kaynak: DHA