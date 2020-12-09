Kavşaklara estetik dokunuş
09.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:39
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hizmete alınmalarının ardından trafiği rahatlatarak ulaşım ağını güçlendiren OSB ve Tatkavaklı kavşaklarında peyzaj çalışmaları hayata geçirildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hizmete alınmalarının ardından trafiği rahatlatarak ulaşım ağını güçlendiren OSB ve Tatkavaklı kavşaklarında peyzaj çalışmaları hayata geçirildi. Geçen yıl açılan kavşaklardaki boş alanlara, ekipler tarafından görsel zenginlik kazandırıldı. Üst geçit inşaatlarından sonra doğaya uyumlu hale getirilen kavşaklarda yeşillendirme çalışmaları yapılarak, bölgeler ağaçlandırıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı