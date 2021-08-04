Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü (2)
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Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü (2)

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Haberler | Güncel

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİzmir'in Foça ilçesinde kavga eden alkollü 2 kişiyi ayırmak isterken bıçaklanarak öldürülen Süper Amatör Lig'de mücadele eden Foça Belediyespor'un eski futbolcusu Talip Yılmaz, için Bağarası Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Foça ilçesinde kavga eden alkollü 2 kişiyi ayırmak isterken bıçaklanarak öldürülen Süper Amatör Lig'de mücadele eden Foça Belediyespor'un eski futbolcusu Talip Yılmaz, için Bağarası Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyespor'un eski yeni yöneticileri ve sporcuları, muhtarlar, ilçe esnafları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Yılmaz'ın ağabeyi Emrah Yılmaz ve bazı yakınları güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının kılınması ve evinin önünde helallik alınmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi, yaklaşık 100 araçlık konvoyla Yenibağarası Mezarlığı'na götürüldü. Yılmaz, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Talip Yılmaz'ın 10 yaşında iken kulübe geldiğini ve hayatının baharında onu uğurlamaktan çok büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Kardeşim, civa gibi, aslan gibi bir gençti. 25 yaşında onunla top oynayan, aynı zamanda abiliğini yapan, şimdi de maalesef bugün çok kötü bir şekilde hayatını kaybeden kardeşimi uğurlamaya geldim. Mekanı cennet olsun. Huzurla uyusun inşallah" dedi.TUTUKLANDI  

Öte yandan, yılmaz'ın hayatını kaybettiği olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Ekrem Babayiğit, sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Yeni Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),


Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü (2)
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü (2)
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü (2)
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü (2)
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü (2)
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü (2)
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül

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