Kavgaya müdahale ederken kalp krizi geçiren polis toprağa verildi

Törende gözyaşlarına hakim olamayan ve güçlükle ayakta durabilen Şimşek'in annesi ve ablasını kadın polisler teselli etmeye çalıştı



MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde otobüs terminalinde çıkan kavgaya müdahale ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru Ercan Şimşek Silifke'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

10 gün önce doğu görevini tamamlayıp Nuseybin'den dönen Şimşek için İmam-ı Azam Cami önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Şimşek'in annesi Fatma Şimşek, ablası Gülcan Zöğ, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Silifke Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Mut Emniyet Müdürü Murat Güney, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, emniyet mensupları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende gözyaşlarına hakim olamayan ve güçlükle ayakta durabilen Şimşek'in annesi ve ablasını kadın polisler teselli etmeye çalıştı.

24 yıl önce babası Mustafa Şimşek'i kaybeden polis memuru Şimşek ise kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.