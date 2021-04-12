RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
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RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgada gözaltına alınan, aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 6 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgada gözaltına alınan, aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 6 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Yakaköy Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi. Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi dar edilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı. Ayrıca kavgada 3 kişi darp edildi. Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına alındı. Ayrıca, olayda kullanılan 7.65 mm çapında bir tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa Üstündağ'ın poliste ifade vermediği, ifadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenildi. Üstündağ'ın avukatına ise, "Yarışa katılan bir arkadaşımı bekliyordum. Yarış sonunda kendisine ulaşamadım. Yaşanan bu aksilik nedeniyle organizasyon yetkilileriyle tartışma yaşadık. O sırada tanımadığım kişiler otomobille gelerek bizlere hakarette bulundu. Arkadaşlarım müdahale etmek isteyince de hakaret ve küfürler devam edince kavga çıktı. Olay ile bir alakam yok bir anlık öfke ile yaşanan bir şey" dediği öğrenildi.

RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((
RALLİDE KAVGAYA KARIŞAN MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE 5 KİŞİ ADLİYEDE (((

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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