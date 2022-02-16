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Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı, Gökhan Keskinci - Güncel
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Kavga ettiği kişilerce başından bıçaklandı

ADANA'da, Suriye uyruklu Ali Elhasan Elhammade (25), sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişilerce başından bıçaklanarak yaralandı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da, Suriye uyruklu Ali Elhasan Elhammade (25), sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişilerce başından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali Elhasan Elhammade, sokakta karşılaştığı kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, Elhasan Elhammade'yi başından bıçakla yaraladı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, yaralı ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Suriye, kavga, Güncel, Haberler

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