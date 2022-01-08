Malatya'da bir kişi kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da bir kişi kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da bir kişi, kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı, olayda 3 kişi yaralandı, gözaltına iki şüpheliden biri tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da bir kişi, kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı, olayda 3 kişi yaralandı, gözaltına iki şüpheliden biri tutuklandı.

İddiaya göre, Ferhadiye Mahallesi'nde M.Y. ile A.M. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda darbedilen M.Y, daha sonra A.M'nin M.M'nin iş yerine kalabalık bir grupla geldi. M.M, ise pitbull cinsi köpeği kalabalığın üzerine saldı. Olayda, M.M. ve A.M. darp sonucu, M.Y. ise pitbull saldırısında yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Pitbull cinsi köpek ise Büyükşehir Belediyesine ait hayvan nakil aracıyla barınağa götürüldü.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.M. ile A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Müşteki M.Y, "Neden baktın?" iddiasıyla A.M. ve babası M.M. ile kavga ettiklerini, A.M'nin iş yerinin önünde bulunan pikabın arkasından pitbull köpeği getirerek üzerine bıraktığını, köpeğin sol ve sağ bacağını ısırdığını ileri sürdü.

Şüphelilerden M.M. ise kavgada oğlunun darbedildiğini, bu sırada pikap arkasında zincirle bağlı köpeğin zincirini kopararak M.Y'ye saldırdığını, köpeği zarar vermemesi için alıp uzaklaştırdığını öne sürdü.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.M, tutuklandı, M.M, ise serbest bırakıldı.

Malatya'da bir kişi kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı

Malatya'da bir kişi kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı

Malatya'da bir kişi kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı

Kocasını öldürdü, kayınvalidesi ve kayınpederi şikayetçi olmadı

Kocasını öldürdü, kayınvalidesi ve kayınpederi şikayetçi olmadı

 Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olan 4 sanığa hapis cezası

Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olan 4 sanığa hapis cezası

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title