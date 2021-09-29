Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

EDİRNE'de börekçi dükkanı işleten kardeşler arasında çıkan kavgada Şenol S., ağabeyi Tuncay S.'yi satırla yaraladı. Tuncay S. hastaneye kaldırılırken, polis Şenol S.'yi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde Çilingirler Caddesi üzerindeki börekçi dükkanında meydana geldi. Birlikte dükkanı işleten Şenol S. ile ağabeyi Tuncay S., arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Şenol S., börek kesmede kullanılan satırla ağabeyi Tuncay S.'yi karnından yaraladı. Kavganın daha da büyümesini çevrede bulunanlar önlerken, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.