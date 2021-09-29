Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Haberler | Güncel
Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

EDİRNE'de börekçi dükkanı işleten kardeşler arasında çıkan kavgada Şenol S., ağabeyi Tuncay S.'yi satırla yaraladı.

EDİRNE'de börekçi dükkanı işleten kardeşler arasında çıkan kavgada Şenol S., ağabeyi Tuncay S.'yi satırla yaraladı. Tuncay S. hastaneye kaldırılırken, polis Şenol S.'yi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde Çilingirler Caddesi üzerindeki börekçi dükkanında meydana geldi. Birlikte dükkanı işleten Şenol S. ile ağabeyi Tuncay S., arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Şenol S., börek kesmede kullanılan satırla ağabeyi Tuncay S.'yi karnından yaraladı. Kavganın daha da büyümesini çevrede bulunanlar önlerken, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaralı Tuncay S., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Şenol S. ise yarı çıplak halde işyerinin ikinci kat penceresine çıkarak, çevredekilere, "Adam olsanız beni  polise, jandarmaya şikayet etmezdiniz. Hepinizi tek tek vuracağım" diye bağırdı. İşyerinden aldığı bir demir bardak ve elindeki satırı da pencereden kendisini görüntüleyen gazetecilere atan Şenol S., gelen polis ekiplerince gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu - Son Dakika Haberleri
Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

 Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

 Ankara'da 2 kız çocuğuna darp ve cinsel tacize 2 gözaltı

Ankara'da 2 kız çocuğuna darp ve cinsel tacize 2 gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Sezai Temelli Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Mustafa Keser
Spor Balotelli Umut Meraş Mehmet Topal Mustafa Denizli Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Aziz Sancar Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 20:05:11. #1.17#