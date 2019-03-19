Kavga Ettiği Ağabeyini Bıçakla Yaraladı

Adana'da Mehmet Akın B. (26), tartıştığı ağabeyi Özkan B.'yi (38) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi 2551 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Aynı evde yaşayan ve alkollü oldukları iddia edilen Mehmet Akın B. ile ağabeyi Özkan B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aile bireylerinin ve mahalle bekçilerinin araya girmesiyle sakinleşen ağabey ve kardeşi, yaklaşık yarım saat sonra yeniden kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçakla ağabeyi Özkan B.'yi sol göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Mehmet Akın B., daha sonra olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen Özkan B., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Kalbine yakın bir noktadan aldığı bıçak darbesi nedeniyle çok kan kaybettiği öğrenilen Özkan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan Mehmet Akın B.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA