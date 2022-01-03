Son dakika gündem: Kavga eden iki arkadaştan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika gündem: Kavga eden iki arkadaştan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti

AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak'ta bir evde Mustafa T. (42) ile arkadaşı Taner Durgut (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durgut'u bıçakla yaralayan Mustafa T'nin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Durgut'un cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan Mustafa T'nin ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Son dakika gündem: Kavga eden iki arkadaştan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Kavga eden iki arkadaştan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti

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AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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