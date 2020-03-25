Kavanoz nasıl yazılır? TDK'ya göre Kavanoz mu, kavonoz mu? Kavanoz ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Kavanoz". Peki, Kavonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre kavanoz mu, kavonoz mu yazılır? Kavanoz ne demek?

Kavanoz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Kavonoz TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, Kavanoz nasıl yazılır? Kavanoz mı, kavonoz mu? TDK'ya göre kavanoz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. KAVANOZ NASIL YAZILIR? KAVANOZ MU, KAVONOZ MI? Kavonoz: Yanlış Kavanoz: Doğru TDK'YA GÖRE KAVANOZ NE DEMEK? Kavanoz: isim, Rumca Plastik, cam vb. maddelerden yapılmış ağzı geniş, çeşitli boylarda kap: "Eliyle koymuş gibi rafta çay kavanozunu buldu." - Oktay Rifat