Kavak'tan Başkan Doğru'ya ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavak'tan Başkan Doğru'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kavak'tan Başkan Doğru'ya ziyaret

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret etti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret etti.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu ziyarette bulunmak için ilçeye geldi. Kavak'ı, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru karşıladı. İki belediye başkanı başkanlık makamında bir araya geldiği ziyaret sırasında her iki belediye başkanı da birbirlerine yürütmekte oldukları projeleri anlattı.

Ziyaret sonunda Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nurdağı Belediye Başkanımız Sayın Ökkeş Kavak makamda bizleri ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kavak'tan Başkan Doğru'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hasan Doğru, Ökkeş Kavak, Gaziantep, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title