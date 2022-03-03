Kavak'tan Başkan Doğru'ya ziyaret

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret etti.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu ziyarette bulunmak için ilçeye geldi. Kavak'ı, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru karşıladı. İki belediye başkanı başkanlık makamında bir araya geldiği ziyaret sırasında her iki belediye başkanı da birbirlerine yürütmekte oldukları projeleri anlattı.

Ziyaret sonunda Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nurdağı Belediye Başkanımız Sayın Ökkeş Kavak makamda bizleri ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel