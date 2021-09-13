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Kavak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Kavak ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Kavak ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Tören, öğrencilerin hazırladıkları şiirlerini okumasının ardından sona erdi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük'ün yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üstüğmen Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, ilçe milli eğitim müdür yardımcıları, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kavak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Kavak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Kavak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kavak'ta İlköğretim Haftası kutlandı - Haberler
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