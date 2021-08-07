Kavak kesmeye giden şahıs kamyonetinde ölü olarak bulundu

Karaman'da kamyonetiyle kavak kesmek için araziye giden bir kişi, keçilerini otlatan bir çoban tarafından aracında ölü olarak bulundu.

Karaman'da kamyonetiyle kavak kesmek için araziye giden bir kişi, keçilerini otlatan bir çoban tarafından aracında ölü olarak bulundu.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Morcalı köyü Kapız mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, keçilerini otlatmaya Kapız mevkiine götüren R.K. isimli çoban yol kenarında park halinde duran 70 EP 220 plakalı kamyonetin içerisinde bir kişinin harekesiz şekilde yattığını fark etti. Bunun üzerine kamyonetin yanına varan çoban, şahsa seslenmesine rağmen tepki gelmeyince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Mehmet Uyar'ın (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Burnundan kan geldiği öğrenilen Uyar'ın cansız bedeni, jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Uyar'ın bölgeye sabah saatlerinde kamyonetiyle kavak kesimi için gittiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı