Kavak Halk Kütüphanesi'ne Yer Talebi

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal Kavak Kaymakamı Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde belediye iş hanında bulunan İlçe Halk Kütüphanesi ihtiyaç ve sorunları hakkında Kaymakam Koşal'a bilgi veren İpekdal, kütüphanenin, bulunduğu yer itibariyle yetersiz kaldığını belirterek hizmet yönünden daha geniş yere ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Koşal, İpekdal'a teşekkür ederek, kütüphanenin daha geniş ve uygun yere taşınması konusunda yer temin edeceğini söyledi.

Kaynak: AA